Eppelheim. Zu Beginn des neuen Jahres bietet die Eppelheimer Jugendfeuerwehr wieder die Sammlung ausgedienter Weihnachtsbäume an. Nachdem sich das bei der letzten Aktion eingeführte System der zentralen Sammelplätze bewährt hat, soll es auch dieses Mal wieder zum Einsatz kommen. Daher werden die Eppelheimer Bürger gebeten, ihre ausgedienten und komplett abgeschmückten Weihnachtsbäume an diesem Samstag, 7. Januar, zwischen 8 und 11 Uhr an einen der knapp 50 Sammelplätze zu bringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Sammelpunkte werden durch Schilder gekennzeichnet und können der beigefügten Karte und Auflistung entnommen werden. Bei der Ablage der Weihnachtsbäume ist darauf zu achten, dass die Verkehrswege frei bleiben. Das Anbringen eines Coupons wie in den Jahren vor Corona ist nicht notwendig. Ab 11 Uhr beginnt die Feuerwehr mit dem Abtransport, danach werden keine Bäume mehr von den Sammelplätzen abgeholt.

Die in den letzten Jahren bei den Weihnachtsbaum-Sammelaktionen eingenommenen Spenden haben die Jugendarbeit der Feuerwehr immer maßgeblich unterstützt. Daher freut man sich erneut auf Unterstützung und nimmt Spenden für den Abtransport der Bäume gerne am 7. Januar bis 14 Uhr in einer Spendenbox vor dem Feuerwehrhaus (Heinrich-Schwegler-Straße 1) entgegen. Bitte keine Spenden an den Weihnachtsbäumen befestigen. Bei Fragen zu Sammelaktion steht die Leitung der Jugendfeuerwehr während des Aktionszeitraums unter 06221/76 76 30 zur Verfügung. zg