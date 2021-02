Eppelheim. Pandemiebedingt präsentiert sich das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) dieses Mal virtuell an seinem Tag der offenen Tür am Freitag, 26. Februar. Auf der Homepage der Schule wird ab diesem Tag ein Video mit Informationen über das Gymnasium zu finden sein, in dem das DBG mit seinem sprachlichen, naturwissenschaftlichen und musischen Profil vorgestellt wird. Auch die Fachbereiche zeigen ihre Arbeit in kurzen Filmen, Diashows oder mit Powerpoint-Präsentationen.

Die Anmeldungen für die neuen fünften Klassen des Schuljahres 2021/2022 finden aufgrund der Corona-Pandemie ebenfalls online statt. Über die Startseite der Schulhomepage kann das Anmeldeformular ab Montag, 22. Februar, bis Donnerstag, 11. März, um 12 Uhr aufgerufen, online bearbeitet und abgeschickt werden. zg

Info: Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Schule unter www.eppelheim.de/dbg