Tag der offenen Tür und Sextaneranmeldung online

Eppelheim. Pandemiebedingt präsentiert sich das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Eppelheim (DBG) in diesem Jahr auf virtuelle Weise an seinem Tag der offenen Tür am Freitag, 18. Februar. Auf der Schulhomepage (www.eppelheim.de/dbg) finden sich informative Videos, in denen das DBG mit seinem sprachlichen, naturwissenschaftlichen und musischen Profil vorgestellt wird. Die einzelnen Fachbereiche demonstrieren ihre Arbeit ebenfalls in kurzen Filmen, Diashows oder PowerPoint-Präsentationen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch in diesem Jahr gibt es mehrere Online-Sprechstunden rund um die Anmeldung am DBG, in denen interessierte Familien sich durch Lehrkräfte und Elternvertretung beraten lassen können. Die genauen Termine können der Homepage entnommen werden.

Formular im Netz bearbeiten

Die Anmeldungen für die neuen fünften Klassen des Schuljahres 2022/2023 finden in diesem Jahr am DBG aufgrund der Corona-Pandemie ebenfalls online statt. Über die Startseite der Schulhomepage kann das Anmeldeformular ab Montag, 21. Februar, bis Donnerstag, 10. März, 12 Uhr, aufgerufen und online bearbeitet und abgeschickt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die weiteren notwendigen Formulare für die Anmeldung sind ebenfalls auf der Schulhomepage zu finden und müssen der Schule zusammen mit den Formularen der Grundschule (Blatt 3 und 4) spätestens am Donnerstag, 10. März, um 15 Uhr vorliegen. Die Anmeldeunterlagen können auf dem Postweg an die folgende Adresse geschickt werden: Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Maximilian-Kolbe-Weg 5, 69214 Eppelheim oder in den Briefkasten der Schule (am Haupteingang A) geworfen werden oder am Mittwoch, 9. März, sowie am Donnerstag, 10. März, zwischen 7 und 15 Uhr in eine vorbereitete Box vor dem Sekretariat (erster Stock über dem Haupteingang A) eingeworfen werden.

Falls es Probleme mit der online-Anmeldung gibt oder Formulare nicht ausgedruckt werden können, besteht auch die Möglichkeit, dass unter Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen alle notwendigen Formulare zur Anmeldung im Zeitraum vom 21.bis 25. Februar und vom 7.bis 10. März zwischen 8 und 12 Uhr vor dem Sekretariat abgeholt werden.

Zur Anmeldung müssen der Schule die folgenden Unterlagen vorliegen: Anmeldeformular des DBG, Formular zum Migrationshintergrund/zur Muttersprache, Formular zum Verlassen des Schulgebäudes und des Schulgeländes, Formular zur Einwilligung in die Veröffentlichung und Verbreitung von Bildaufnahmen (Foto, Film) und Übermittlung personenbezogener Schülerdaten (alle auf der Schulhomepage), Kopie der Geburtsurkunde oder des Ausweises, Blatt 3 Grundschulempfehlung sowie Blatt 4 Bestätigung der Grundschule. zg

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3