Tatort Heidelberg: Ein Blick auf grausame Schicksale

Eppelheim. Mit der Zeit des Nationalsozialismus bringt man in erster Linie die Vernichtung der Juden in Verbindung. Aber diese Gräueltaten waren längst nicht das einzige dunkle Kapitel. Wie schnell man wegen kleinster Verfehlungen, Diebstählen oder unbedachten politischen Äußerungen ins Zuchthaus kam oder mit dem Tode bestraft wurde, zeigt Professor Frank Engehausen in seinem neuen Buch „Tatort Heidelberg“ auf.

In der Stadtbibliothek Eppelheim stellte er auf Einladung des Eppelheimer Buchladens sein im März im Campus-Verlag erschienenes Werk erstmals der Öffentlichkeit vor. Auf 380 Seiten richtet er seinen Fokus auf die Strafjustiz im Dritten Reich. Über 500 Gerichtsakten aus Heidelberg wurden von ihm gesichtet. Anhand von 52 Fällen, die sich zwischen 1933 und 1945 in Heidelberg ereignet haben und vor dem Sondergericht Mannheim verhandelt wurden, zeigt der Historiker Alltagsgeschichten von Repression und Verfolgung der NS-Gewaltherrschaft auf.

Prof. Frank Engehausen stellt sein neues Buch „Tatort Heidelberg“ vor. © Sabine Geschwill

Dabei wurde Erschreckendes aufgedeckt: Denn in den Akten wird deutlich, wie schnell Menschen wegen abweichender politischer Meinungen oder weltanschaulicher Distanz zur Staatsideologie, in aller Regel durch Denunziation, in die Fänge der Geheimpolizei und der Justiz gerieten. Wo sich die von ihm herausgepickten „Fälle“ ereignet haben, zeigt ein Stadtplan auf, der es dem Leser ermöglicht, die Heidelberger „Tatorte“ aufzusuchen und die Einzelschicksale nachzuspüren.

Acht Monate Gefängnis

Zwei Gerichtsfälle hat er für die über 30 geschichtsinteressierten Zuhörer ausgewählt, um aufzuzeigen, wie der Rechtsstaat in der Zeit der Naziherrschaft funktionierte. Im ersten Fall, der sich in der Heidelberger Steubenstraße im Jahr 1935 ereignet hatte, wurde eine Heidelbergerin für ein Gespräch mit ihrer früheren Nachbarin, die mit ihrem Mann aus den USA zu Besuch war, für acht Monate Gefängnis verurteilt. Sie hatte ihr gegenüber lediglich ihre Besorgnis bezüglich der Kirchenpolitik zum Ausdruck gebracht. Die frühere Nachbarin behielt die Äußerungen nicht für sich, sondern erzählte sie ihrem Bruder und der meldete diese „kirchenfeindlichen Äußerungen“ der Polizei.

Der Oberstaatsanwalt wertete die Äußerungen als eine „besonders schwere Verfehlung“ und sprach von „gehässiger, staatsfeindlicher Gesinnung“, die zu einem schlechten Ansehen des Deutschen Reichs im Ausland führe. Trotz Bittbriefen und einer kranken, alten Mutter, die sie zu pflegen hatte, gab es für die Heidelbergerin keine Gnade. Sie musste ihre Strafe im „Faulen Pelz“ absitzen.

Im zweiten Fall ging es um Einbrüche und Diebstähle, die sich 1942 in der Schröder- und der Ladenburger Straße ereignet haben. Weil der Festgenommene wegen geringfügiger Delikte schon 13-mal vorbestraft und bereits im Zuchthaus war, wurde er als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher abgestempelt, vor dem die Gesellschaft geschützt werden müsse. Da laut Justiz aufgrund seiner Triebhaftigkeit eine vollwertige Eingliederung in die Volksgemeinschaft nicht gegeben war, wurde er für seine Vergehen mit dem Tode bestraft.

Engehausen, der seit 2017 Akademischer Mitarbeiter am Historischen Seminar der Universität Heidelberg tätig ist, ist bei seinen verschiedenen Recherchen auch auf einen „Tatort Eppelheim“ gestoßen: Etwa zwei Handvoll Sondergerichtsfälle hatte er in der Zeit der NS-Herrschaft ausfindig machen können, bei denen Eppelheimer wegen geringfügigen Delikten in die Fänge der Justiz geraten sind. Die Eppel-heimer Fälle sind in seinem neuen Buch nicht nachzulesen, sollen aber bei Gelegenheit in einer gesonderten Publikation veröffentlicht werden.