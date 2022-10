Technischer Ausschuss in Eppelheim verlegt: „Bauprojekte gibt es genug“

Eppelheim. Die geplante Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) am Montag fiel aus. Auf Nachfrage teilte Bauamtsleiter Michael Benda mit: „Es gab nur zwei Tagesordnungspunkte. Leider fehlen noch Informationen dazu. Daher wurde der Termin abgesagt und die Sitzung findet nun am 7. November, wieder um 19 Uhr, statt, was auch der reguläre nächste TA-Termin ist.“ Er ergänzt: „Bauprojekte gibt es aber genug.“

Unsere Zeitung sprach mit den erreichbaren Mitgliedern des Ausschusses. Trudbert Orth (CDU) meinte: „Die Verschiebung wundert mich nicht. Hauptproblem ist derzeit überall Corona und der damit verbundene Krankenstand. Zu besprechen gebe es aber einiges, zum Beispiel wegen der neuen Sporthalle oder der Unterschriftensammlung in der Erich-Veith-Straße. Investor Epple ist gesprächsbereit und könnte eventuell auch auf ein oder zwei Häuser verzichten, da dort Bäume erhalten werden sollen. Bauen könnten sie, die Genehmigung liegt vor. Aber Epple versucht es immer einvernehmlich. Es soll bald ein Baumgutachten geben. Der aktuelle Stand ist allerdings nicht bekannt.“

Stillstand bei Großmaßnahmen

Martin Gramm (Grüne): „Bei den beiden Großprojekten scheint Stillstand zu herrschen. Das bekommt auch der Bürger mit. Mich würde der aktuelle Stand interessieren. In manchen Städten treten Bauinteressenten zurück, weil Kosten explodieren. Ebenfalls fände ich gut, zu erfahren, wie es um das Gießen der Bäume bestellt ist. Da gab es einen Aufruf der Bürgermeisterin. Es bräuchte einen Plan, wer wo zuständig ist. Auf meine Mail mit einer Anfrage im August an Michael Benda habe ich bisher leider noch keine Antwort erhalten. Trockenschäden sind hier und da schon zu verzeichnen. Auch steht die Frage im Raum, wer für die Bäume auf dem Schulgelände zuständig ist.“ Für Peter W. Bopp (FDP) war wichtig, dass „da etwas in Gang kommt“: „Bei den beiden Großprojekte müsste sich etwas tun. Wir haben so viel, aber es geht einfach nicht weiter. Wichtig wäre aus städtischer Sicht auch die neue Sporthalle. Das Sponsoring von acht Millionen Euro liegt vor, aber wo kommt der Rest her? Das ist dann aber etwas, das erstmal wieder in den Gemeinderat kommen muss.“ Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) brennt zu den beiden Großprojekten ebenfalls die Halle unter den Nägeln: „Schon vor über einem Jahr wurden uns acht Millionen Euro zugesagt, aber neue Informationen dazu liegen uns noch immer nicht vor.“