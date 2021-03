Eppelheim. Bestimmte Personengruppen können sich am Freitag, 19. März, von 16 bis 19 Uhr im Foyer der Rudolf-Wild-Halle auf Covid-19 testen lassen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Tests führt der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung durch.

Testen lassen können sich Personen ohne Symptome, die in Kontakt mit vulnerablen Personengruppen stehen, die ein hohes Expositionsrisiko im beruflichen Umfeld hatten oder haben, aber auch Schüler sowie deren Eltern und Beschäftigte in der Jugendhilfe. Derzeit ist keine vorherige Terminvergabe vorgesehen. Die Tests werden kostenlos angeboten.

Rebmann macht mit

Weitere Tests finden an folgenden Tagen (ebenfalls im Foyer der Rudolf-Wild-Halle) statt: am Freitag, 26. März, von 16 bis 19 Uhr sowie am Samstag, 3. April, von 10 bis 13 Uhr.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann wurde ebenfalls unterwiesen, Testungen durchzuführen. Am Freitag, 19. März, wird sie von 16 bis 18 Uhr das Testteam in der Rudolf-Wild-Halle unterstützen, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Stadt. zg