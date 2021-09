Titelkämpfe im Mixed

Eppelheim. Die Frisbeeabteilung des TV Eppelheim (Heidees) lädt am Wochenende des 4. und 5. September zur deutschen Mixed Meisterschaft der 3. Liga im Ultimate Frisbee ein. Ultimate Frisbee ist ein schneller Mannschaftssport mit hohen konditionellen Anforderungen. Zwei Teams mit je sieben Spielern stehen sich auf einem Feld gegenüber, an dessen Stirnseiten sich jeweils eine Endzone befindet. Ziel des Spiels ist es, einen Spielzug von mehreren Pässen durch Fangen der Scheibe in der gegnerischen Endzone abzuschließen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim diesjährigen Turnier, das aufgrund der Pandemielage in kleinerem Umfang stattfindet, werden sieben Teams aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz teilnehmen, wobei der TV Eppelheim mit zwei Teams vertreten sein wird.

Gespielt wird samstags von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15.30 Uhr auf dem Sportplatz des TVE. Der Eintritt ist frei – Zuschauer sind eingeladen, die beiden Eppelheimer Teams anzufeuern (Partien am Samstag um 9, 12.20 und 15.40 Uhr).

Keine Auf- und Absteiger

Die Kontaktdaten werden vor Ort aufgenommen und es gelten die 3G-Regeln sowie Maskenpflicht. Am Sonntag werden die Platzierungen entsprechend ausgespielt, aber aufgrund der verkürzten Saison in diesem Jahr wird es weder Auf- noch Absteiger geben. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2