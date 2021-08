Torwart-Trio nun komplett

Die Eisbären Eppelheim haben ihr Torwart-Trio für die neue Saison in der Eishockey-Regionalliga Südwest komplettiert. Aus Italien kommt Felix de Bortoli zum ECE. Der 20-Jährige beginnt an der Hochschule SRH in Heidelberg ein Physiotherapie-Studium und möchte nebenher auch weiterhin auf dem Eis sein Können zeigen.

Seine Laufbahn begann er im Alter von zehn Jahren in Pfalzen. Damals wurde er noch als Verteidiger aufgeboten. Erst danach wechselte er zwischen die Pfosten. Zuletzt spielte er für die SG Cortina in Italien und zuvor trug er das Trikot von Pustertal und Gröden. Dort sammelte er auch Playoff-Erfahrungen in der AlpsHL. An dieser Liga nehmen Clubs aus Österreich, Italien und Slowenien teil.

De Bortoli sieht sich selbst als ruhiger Rückhalt, der aber gleichzeitig auch die Kommunikation mit den Vorderleuten hervorhebt, um so Einfluss auf den Spielaufbau zu nehmen. Die Rangordnung steht bislang noch nicht fest. Mit dem erfahrenen Marcel Kappes und Kai-Linus Wieland stehen zwei weitere Keeper im Aufgebot der Eppelheimer. mjw