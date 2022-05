Training: Bad bleibt zu

Eppelheim. Das Gisela-Mierke-Bad in Eppelheim bleibt an diesem Samstag, 21. Mai, geschlossen. Und das hat einen guten Grund: An diesem Tag trainieren dort nämlich Schwimmerinnen und Schwimmer aus ganz Baden-Württemberg für die Nationalen Sommerspiele von Special Olympics, die ab 19. Juni in Berlin stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Special Olympics Deutschland (SOD) ist die deutsche Organisation der weltweit größten, vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) offiziell anerkannten Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung.

Die Trainingseinheit findet in Eppelheim nicht zuletzt dank der Initiative von Thomas Kreuzer statt, der sich im Verein „Pro Down“ Heidelberg zur Förderung der Integration von Kindern, Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen mit Behinderung in der Freizeit engagiert. Sein Sohn Matthias ist Mitglied im Schwimmteam der Special Olympics.

Es besteht bereits seit einigen Jahren ein Schwimmprojekt in Kooperation mit der SG Poseidon Eppelheim. Das bedeutet unter anderem, dass alle zusammen schwimmen lernen und gemeinsam für Wettkämpfe (Special Olympics) trainieren. zg