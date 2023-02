Treue Menschen als „Herzstück“ der DJK Eppelheim geehrt

Eppelheim. „Heute gibt es viel zu feiern“, kündigte DJK-Vorstand Michael Rothmund in der voll besetzten Vereinsgaststätte „Zum Petros“ an. Bedingt durch die Corona-Pandemie galt es, eine ganze Reihe an Mitgliederehrungen nachzuholen und Präsente für teils außergewöhnliches Engagement im Verein zu vergeben.

Das Vorstandsteam hatte sich dafür entschieden, einen großen Ehrungsabend zu veranstalten, in dessen Verlauf die zu Ehrenden und das gemütliche Beisammensein im Vordergrund stehen sollten. Wie der Vorstand hervorhob, seien treue Mitglieder das Herzstück des Vereins. Es sei schön, dass nach den Jahren der Pandemie wieder Gemeinschaft möglich und der Geist der DJK wieder überall spürbar sei. Rothmund nahm zusammen mit seinen Vorstandskollegen Guido Bamberger und Vera Feil die Ehrungen und Auszeichnungen vor.

Die Geehrten Ehrenmitgliedschaft: Angelika Thome, Franz Maier, Rainer Groll. 70 Jahre Mitgliedschaft: Guido Bamberger, Emil Missauer und Rainer Wiegand. 60 Jahre: Lieselotte Borho, Christa Kobel und Kunibert Beigel. 50 Jahre: Caroline Böhm, Doris Lenz, Peter Abraham, Markus Missauer, Holger Obländer, Petra Schneider, Thomas Zidek, Margret Wiegand, Peter und Gerlinde Thee, Tanja Bittler, Rüdiger Burger, Christel Pauli und Willi Müller. 40 Jahre: Franz Maier, Christa Junginger, Erich Kohler, Wolfgang Buck, Rainer und Bärbel Groll, Christel Kübler, Thorsten Thee sowie Julian und Adrian Groll. 25 Jahre: Inge Boll, Doris Görner, Ernst Kobel, Christian Kohler, Sascha Schmitt, Renate und Johann Zink, Marielouise Kobel, Andreas Homfeldt, Christian Schmitt, Ulrich Kobel und Linus Wiegand. 10 Jahre: Leon Becker, Daniel Böhm, Doris Ibele, Jan, Timo und Michael Rothmund, Christine Kerber, Silke und Nic Uebele, Maurizio Spicocchi, Roswitha Martin, Irmgard Missauer, Monika Beigel, Gerlinde Lang, Benjamin Maiwald, Jonas Belz, Jan-Lennard Borho, Max Dörich, Konstantin Motzkus, William Smith, Joelle Wegener, Rolf Bertsch, Lena Hoffmann, Christine Franz, Johny Pino-Batalaku, Florina Teepe, Julia Ricken, Pauline Elgg, Philipp Groll, Daniel Köhler-Stöhr, Emmelie, Sandra und Mathilde Stöhr, Christa Zieher. sge

Den beeindruckenden Ehrungsreigen eröffneten die Mitglieder, die zehn Jahre der DJK angehören, bevor Angelika Thome, Franz Maier und Rainer Groll aufgrund ihres jahrzehntelangen Engagements für die Eppelheimer DJK sogar zu Ehrenmitgliedern ernannt und mit entsprechender Urkunde ausgezeichnet wurden.

Für ihren tatkräftigen Einsatz bei Veranstaltungen und der Pflege des Sportgeländes erhielten zudem Achim Gramlich, Franz Maier und Heinrich Seeger Präsente als Dankeschön.