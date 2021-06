Trio Zadig spielt Beethoven

Eppelheim. Das ursprünglich für November 2020 geplante „Kammermusik Plus“-Konzert mit dem Trio Zadig wird am Dienstag, 29. Juni, in Eppelheim stattfinden: Um die geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen und die Abstandsregel von 1,5 Metern für mehr als 300 Konzertgäste verlässlich einhalten zu können, findet das Konzert statt in der Alten Aula der Universität Heidelberg in der Rudolf-Wild-Halle statt. Das Konzert wird zweimal jeweils ohne Pause gegeben.

Auf dem Programm stehen Joseph Haydns Klaviertrio Nr. 39 G-Dur, Ludwig van Beethovens Klaviertrio Nr.6 Es-Dur op. 70/1 und Felix Mendelssohn Bartholdys Klaviertrio Nr. 2 c-Moll op. 66.

Genesen, geimpft oder getestet

Für den Konzertbesuch ist entweder der Nachweis eines tagesaktuellen negativen Coronatests, der Impfpass ab 14 Tage nach der Zweitimpfung oder ein Nachweis über die Genesung innerhalb der letzten sechs Monate erforderlich.

Für das Konzert am Dienstag, 29. Juni um 17 Uhr sind noch Restkarten beim telefonischen Kartenservice des Heidelberger Frühlings unter 0622/5 84 00 44 (Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr) erhältlich. zg

