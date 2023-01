TV Eppelheim ehrt langjährige Mitglieder

Eppelheim. Nach drei Jahren konnten beim Turnverein Eppelheim (TVE) wieder Mitgliederehrungen stattfinden. Bedingt durch die Pandemie waren solche Feiern in den letzten beiden Jahren leider nicht möglich. Umso größer war die Freude beim Vorstand, Mitglieder, die seit vielen Jahren beim TVE ihre sportliche Heimat haben und dem Verein engagiert zur Seite stehen, für ihre Treue auszuzeichnen. Gefeiert wurde in der Philipp-Hettinger-Halle des Vereins. Bei einem neu geschaffenen Ehrungsnachmittag bei Kaffee und Kuchen würdigten der Vorsitzende Claus Reske und seine beiden Stellvertreter Andreas Walter und der neu gewählte Harald Andres die Jubilare mit Urkunden und Ehrennadeln.

Nicht alle, die eingeladen waren, konnten kommen. Umso größer war die Freude bei denen, die erschienen waren. Sie nutzten nach dem Sektempfang die Gelegenheit, um ausgiebig miteinander zu plaudern, Erinnerungen auszutauschen oder neue Bekanntschaften zu machen. Der Ehrungsreigen wurde vomVorsitzenden sehr unterhaltsam gestaltet. Entsprechend den Jahren ihrer Zugehörigkeit zum Verein rief Reske in Erinnerung, was sich in den jeweiligen Jahren des Eintritts der Mitglieder in Politik, Gesellschaft, Sport, Film und Musik ereignet hatte.

Die Geehrten Für 75 Jahre: Gerhard Wörner Für 70 Jahre: Gerhard Pfisterer, Lore Stroh, Kurt Sturm, Heinrich Vierling, Hildegard Bayerlein, Hans Fiesser und Waltraud Licht Für 65 Jahre: Werner Ernst, Helma Paulus, Gertrud Hauser und Erich Huber Für 50 Jahre: Ingeborg Oehl, Harry Hofmann, Franz und Anna Pitronik, Herta Plitt, Käthe Schmitt, Christa Stephan, Elisabeth Wiegand, Waltraud Albrecht, Hubert Büssecker, Helmut und Ilse Ebert, Helga Hettinger, Manfred Schmidt und Gisela Schuhmacher Für 40 Jahre: Dieter und Doris Benz, Peter Bopp, Gudrun Güttler, Annette Rösch, Christa Bommer, Annette Engelhardt, Carsten Olnhausen-Kindlein, Robert Krembsler, Sylvia Schell-Mader und Hildegard Peer Für 25 Jahre: Wolfram Aldinger, Alexander Fanous, Kerstin Kreisel, Gabriele Luther, Marlen Linhardt, Rita Müller, Simona Refior, Alexander Bauer, Jürgen Breunung, Ilka Böhm, Heinz und Brigitte Bowe, Michaela Escher-Eisel, Janine Kohlbecker, Bernd und Ute Müller, Roland Nofer, Ruth Sommer, Gertraut Sieben, ingrid Schuhmacher, Alexander Stephan und Andreas Wachte

Los ging es mit den Jubilaren, die eigentlich 2020 zu ehren gewesen wären. Hierbei wurden etliche Mitglieder für 25, 40, 50, 60, 65 und 70 Jahre im Verein ausgezeichnet. Dazu gesellten sich die Jubilare aus 2021. Den krönenden Abschluss machte der frühere erste Vorsitzende des Tennisvereins Gerhard Wörner, der dem TVE seit stolzen 75 Jahren die Treue hält.