Umweltfreundlicherer Trinkhalm bei Capri-Sun

Eppelheim. Wer hätte das gedacht: Capri-Sun ist Ü 50 – und im Herzen immer jung geblieben. Ein fruchtiger Trinkspaß im praktischen Portionsbeutel für Spiel, Sport und Freizeit, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. So habe Capri-Sun in mehr als 50 Jahren (fast) die ganze Welt erobert und ihre kleinen und großen Fans immer wieder mit neuen Ideen überrascht.

Über das Produkt 1969 kam das erste Fruchtsaftgetränk im 200 Milliliter großen Standbodenbeutel mit Trinkhalm unter dem Markennamen „Capri-Sonne“ auf den Markt. Aktuell ist Capri-Sun weltweit das beliebteste Fruchtsaftgetränk im Portionspack. zg

Jetzt geht man mit der Zeit und ersetzt den Plastiktrinkhalm durch einen Papierhalm. „Bei Capri-Sun lassen wir uns immer etwas Neues einfallen. Genauso wollen wir auch mit unserer Verpackung up-to-date sein und nutzen ab sofort Trinkhalme aus FSC-zertifiziertem Papier“, sagt Julia Straschil, Global Brand Director bei Capri-Sun.

Damit erfüllt das Unternehmen planmäßig die Forderungen der EU-Kommission, wonach Einweg-Plastikutensilien wie Trinkhalme, Besteck oder Kaffeebecher ab Juli nicht mehr in den Verkehr gebracht werden dürfen.

Natürlich und nachhaltig

Capri-Sun wird seit jeher mit natürlichen Zutaten, ohne künstliche Zusatzstoffe und ohne Konservierungsmittel hergestellt, teilt die Firma weiter mit. Das passe heute besser denn je zu den Erwartungen vieler Verbraucher. „Natürlichkeit ist Trumpf, das wollen wir auch bei der Verpackung so weit wie möglich umsetzen“, erläutert Julia Straschil weiter. Der Papierhalm sei aktuell der erste Schritt. Ihm soll ein vollständig recycelbarer Beutel folgen. Seine Entwicklung ist komplex, denn der Beutel muss mehrere entscheidende Eigenschaften auf einmal erfüllen: Er muss die Capri-Sun zuverlässig vor Temperatur- und Lichteinflüssen schützen, gleichzeitig den natürlichen Säuren der Fruchtsäfte standhalten, reißfest und strapazierfähig sein und nicht zuletzt optisch dem entsprechen, was die Capri-Sun Fans kennen und erwarten.

„Wir wollen den neuen Beutel so schnell wie möglich, spätestens bis 2025 realisieren“, stellt Straschil in Aussicht. „Gesellschaft und Kunden, genau wie wir, erwarten umweltfreundlichere Verpackungen. Wir verstehen es als unsere Verantwortung, dieser Entwicklung gerecht zu werden.“

Umfangreiche Verbrauchertests mit Kindern und Erwachsenen hätten gezeigt, dass der Papierhalm allen Erwartungen standhält: „Er erfüllt selbstverständlich die hygienischen Anforderungen und ist geschmacksneutral. Außerdem erlaubt er ein angenehmes Trinkgefühl und gibt keine Fasern ab. Zudem war uns wichtig, dass das Handling weiterhin einwandfrei funktioniert, damit der bekannte Capri-Sun Trinkspaß so groß wie eh und je bleibt“, so Straschil. Für den besten Trinkgenuss die Trinkhalm-Umverpackung am Beutel belassen und den Halm von unten nach oben herausschieben. Dann heißt es einstechen, genießen und leer trinken. Danach entsorgt man den Papierhalm getrennt vom Beutel im Papiermüll oder auf dem Kompost.

One Tree Planted als Partner

Capri-Sun hat sich zusätzlich verpflichtet, die gleiche Zahl an Bäumen zu pflanzen, wie für die Produktion seiner Papierhalme benötigt werden.

Hierzu hat das Unternehmen eine Partnerschaft mit One Tree Planted (onetreeplanted.org) vereinbart. „Damit wollen wir nicht nur verbrauchte Ressourcen ersetzen, sondern als globale Marke zu einem besseren CO2-Fußabdruck beitragen“, erklärt Straschil. zg