Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus ein

Eppelheim. Bislang unbekannte Täter sind über das vergangene Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Greifswalder Straße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich laut Angaben der Polizei zwischen Freitag- und Sonntagvormittag Zutritt in das Wohnhaus, wo sie einen Rollladen aus der Verankerung rissen und das Schloss der Terrassentür aufbohrten.

Nachdem die Täter mehrere Räume durchsuchten, nahmen sie neben Bargeld auch andere Wertsachen mit. Zeugen, welche etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg Süd, Telefon 06221/34180, in Verbindung zu setzen.

Informationen und Hinweise zum Thema Einbruchschutz können auf der Seite der

polizeilichen Kriminalprävention abgerufen werden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/