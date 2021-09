Unbekannter Fahrer beschädigt vier Autos und flieht

Eppelheim. Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Mittwochabend in Eppelheim einen Sachschaden von insgesamt etwa 12.000 Euro an vier verschiedenen Autos verursacht. Mehrere Zeugen nahmen gegen 21.30 Uhr einen lauten Knall in der Blumenstraße wahr. Dieser rührte vermutlich von einem Unfall in Höhe der Hausnummer 41 her. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der unbekannte Unfallverursacher kam ersten Ermittlungen nach von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit einem geparkten Seat. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Seat auf ein dahinter parkendes Auto geschoben. Dieses wiederum wurde auf zwei weitere geparkte Fahrzeuge geschoben, sodass insgesamt vier Autos erheblich beschädigt wurden.

Der Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Ort des Geschehens. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Unfalls oder Hinweisgeber, die Angaben zum Flüchtigen machen können. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-4111 an die Ermittler zu wenden.