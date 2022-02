Unbekannter stiehlt Rollator vor Geschäft

Eppelheim. Ein noch unbekannter Dieb hat in Eppelheim den Rollator einer 62-Jährigen gestohlen. Das teilte die Polizei am Freitagvormittag mit. Die Frau hatte ihren Rollator um kurz vor 9 Uhr am Donnerstagmorgen vor einem Geschäft in der Hauptstraße abgestellt. Als die Frau zu ihrer Gehhilfe zurückkehren wollte, stellte sie fest, dass diese von einem bisher unbekannten Täter entwendet worden war und musste den Heimweg deshalb ohne diese antreten.

Zu Hause verständigte sie die Polizei, welche nun wegen Diebstahls ermittelt. In dem schwarzen Rollator mit schwarzem Korb befand sich eine beigefarbene Stofftasche ohne weiteren Aufdruck. Zeugen, welche den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sollen sich sich telefonisch beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter 06221/3418-0 melden.