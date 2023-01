Unfall beim Abbiegen

Eppelheim. Am Mittwoch gegen 17 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall in der Wieblinger Straße gekommen. Ein 85-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr hierbei, um in die Hildastraße abzubiegen, an einem an der roten Ampel für Linksabbieger haltenden Skoda auf der Gegenfahrbahn vorbei und kollidierte hierbei seitlich mit diesem Fahrzeug. Der Gegenverkehr musste zu diesem Zeitpunkt über den Gehweg dem Hyundai ausweichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als die die hinzugerufenen Polizeibeamten am Unfallort eintrafen, waren nur noch der 23-jährige Skodafahrer und der Unfallverursacher vor Ort. Der Gesamtsachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Wer hat etwas gesehen?

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet von daher Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die dem Hyundai über den Gehweg ausweichen mussten, sich unter der Telefonnummer 06221/3 41 80 zu melden. pol