Unternehmen und Handwerk

Eppelheim. Defibrillator ist ein schwierig auszusprechendes Wort. „Uns wurde gerade gezeigt, wie man eine Nadel richtig legt, den Blutdruck misst und wie ein Defibrillator funktioniert“, berichtet Sarah beim „12. Eppelheimer Berufe Parcours“ in der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule. Dass die 15-Jährige dabei über das komplizierte D-Wort ein wenig stolpert, schmälert ihr Interesse an medizinischen Berufen keineswegs.

Mit ihren Freundinnen Rachel (14) und Dorothea (14) hat sich Sarah gerade am Stand der Bezirksärztekammer Nordbaden informiert. „Ich fand es sehr interessant! Später will ich auf jeden Fall mal was Medizinisches machen, aber weiß noch nicht genau was. Vielleicht ein Medizinstudium“, so die Schülerin der Freien Christlichen Schule Heidelberg.

Da muss sie rein: Monika Regner (v.r.) erklärt Dorothea (14), Sarah (15) und Rachel (14), wie man eine Nadel legt. © Blem

Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause finden mehr als 1000 junge Menschen aus 20 Schulen der Region an diesem Freitag den Weg nach „Eppele“, wo 65 namhafte Unternehmen und Institutionen, vom Weltkonzern bis zum Handwerksbetrieb, in den Schulgängen ihre attraktiven Berufe und Karrieremöglichkeiten präsentieren. An den zahlreichen Ständen können sich die Schüler mit Azubis, Studierenden und Angestellten austauschen, erste Kontakte knüpfen und dabei ihre Talente, Stärken und Interessen kennenlernen.

Marcel steht am Tisch von Franziska Lang. Sie ist Zimmerin und erklärt dem 16-Jährigen, was einen in der Ausbildung zu diesem vielfältigen handwerklichen Beruf alles erwartet. „Ich möchte auf jeden Fall Richtung Holzarbeit gehen“, sagt Marcel, der die Erhart-Schott-Gewerbeschule in Schwetzingen besucht, im Anschluss. „Das Werkeln und etwas mit den Händen herzustellen liegt mir einfach.“Kurz zuvor durfte Marcel sogar selbst tätig werden und mit einer stattlichen Säge ein Brett akribisch bearbeiten.

Säge als Eisbrecher

„Diese Mitmachangebote sind für die Schüler natürlich besonders interessant. Manche haben noch nie eine große Säge benutzt oder einen Nagel ins Holz geschlagen. Darüber kommt man immer ganz gut ins Gespräch“, erklärt Franziska Lang von der gleichnamigen Heidelberger Holzbaufirma. Das breite Informationsangebot kommt nicht nur bei den Schülern gut an. „Die Veranstaltung ist wirklich von vorne bis hinten top organisiert. Schon im Vorfeld haben wir Flyer und Arbeitsbögen zum Ausfüllen erhalten“, lobt Katrin Zürn. Sie ist Lehrerin und mit ihrer 9. Klasse der Geschwister-Scholl-Schule aus St. Ilgen gekommen.

„Das Geniale ist, dass so viele unterschiedliche Betriebe aus allen möglichen Sparten, aber auch weiterführende Schulen wie die Duale Hochschule Baden-Württemberg vertreten sind – und das auf einem Fleck. Sonst muss ich mit meinen Schülern immer an mehrere Orte fahren, um diese Angebotsfülle zu erhalten“, so Zürn. „Wir sind wirklich dankbar, dass wir hier herkommen dürfen.“

Zusätzlich zum persönlichen Austausch gibt es für die Teilnehmenden die Möglichkeit, kostenlos Bewerbungsfotos machen zu lassen und an ausgewählten Infovorträgen teilzunehmen.

Neben schwierig auszusprechenden Wörtern beinhaltet die Suche nach der eigenen Berufung schließlich noch einige weitere Hürden.