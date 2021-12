Unterstützungfür Fluthelfer

Plankstadt/Ahrtal. Ein letztes Mal in diesem Jahr geht es für die „Ahrschipper“ am Wochenende ins Ahrtal. In Odendorf müssen 850 Quadratmeter Estrich entfernt werden. Organisator Joe Herrmann ruft Interessierte dazu auf, am Samstag, 4. Dezember, mit dem Bus zum Helfen ins Ahrtal zu fahren. Dabei sei es egal, ob man schon einmal dabei war oder noch nicht – jede helfende Hand werde dringend gebraucht.

Wer mitfahren möchte, meldet sich bei Herrmann, Telefon 0173/8 30 04 58. Ein Pfand von 20 Euro muss im Vorfeld gezahlt werden – das Geld gibt es dann im Bus zurück.

Abfahrt um 6 Uhr

„Wir wollen ein letztes Mal den Bus vollbekommen“, schreiben die Verantwortlichen in ihrem Aufruf zur Mithilfe. Abfahrt ist am Samstag, 4. Dezember, um 6 Uhr an der Mehrzweckhalle. caz

Info: Weitere Infos gibt’s unter www.ahrschipper.de

