Vakzine auch für Kinder

Eppelheim. Die Rudolf-Wild-Halle wird am Sonntag, 9. Januar, einmal mehr zum Impfzentrum. Zur Verfügung stehen an diesem Tag die Vakzine von Moderna und Biontech.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Apotheke im Ärztehaus und die in Eppelheim lebende Ärztin Nadine Talas bieten Termine für eine Impfung gemeinsam mit der Stadt Eppelheim an. Es werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen durchgeführt. Menschen unter 30 Jahren erhalten das Vakzin von Biontech, für alle anderen steht ausreichend das Vakzin von Moderna zur Verfügung. Erstmalig können sich auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten impfen lassen (siehe Terminbuchung).

Nicht ohne Termin

Die Impfung in der Rudolf-Wild-Halle ist am 9. Januar ausschließlich mit einer Terminbuchung möglich. Diese steht online unter der Adresse www.eppelheim.de/impfung bereit. zg