Verdächtige gefasst

Rhein-Neckar. Drei Männer sind in den Niederlanden wegen des Verdachts von Geldautomatensprengungen in mehreren deutschen Bundesländern festgenommen worden. Unter anderem sollen die Verdächtigen einen Automaten in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) zerstört haben. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das hessische Landeskriminalamt (LKA) am Donnerstag mitteilten, sind die Beschuldigten 22, 27 und 28 Jahre alt. Sie sollen als mutmaßliche Angehörige einer kriminellen Organisation in den Niederlanden an mehreren Sprengungen in Hessen, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz in den Jahren 2021 und 2022 beteiligt gewesen sein.

Den höchsten Geldbetrag sollen die Verdächtigen bei einer Tat im vergangenen Oktober im hessischen Hattersheim erbeutet haben – mehr als 150 000 Euro. In Eppelheim betrug die Beute ebenfalls im Oktober rund 120 000 Euro. Bereits im März hatte es drei Festnahmen gegeben, die der Gruppe zugeordnet werden. Ein weiterer Mann wird gesucht. dpa

