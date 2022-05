Verdächtige nach zahlreichen Geldautomatensprengungen festgenommen

Eppelheim/Wiesbaden. Drei Tatverdächtige, die 2021 sechs Geldautomaten - darunter einen in Eppelheim - gesprengt haben sollen, sind am Dienstag in den Niederlanden festgenommen worden. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, das Hessische Landeskriminalamt und das Polizeipräsidium Westhessen in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben, erfolgten die Festnahmen in Haarlem und Vianen in den Niederlanden nach europäischen Haftbefehlen des Amtsgerichts Frankfurt am Main.

Die Beschuldigten im Alter von 22, 27 und 28 Jahren stehen im Verdacht, als mutmaßliche Angehörige einer kriminellen Organisation in den Niederlanden an mehreren Geldautomatensprengungen in Hessen, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz beteiligt gewesen zu sein. Die Sprengung auf dem Rewe-Parkplatz in Eppelheim hatte sich am Freitag, 22. Oktober, vergangenen Jahres ereignet und es war ein Gesamtschaden von 220.000 Euro entstanden.

Fünf weitere Sprengungen

Des Weiteren sollen die drei Verdächtigen im Oktober und November 2021 in Dietzenbach, Hattersheim und Oberursel (alle in Hessen), Wildeshausen in Niedersachsen sowie Kaisersesch in Rheinland-Pfalz Geldautomaten gesprengt haben. In der Pressemitteilung ist auch die Rede von Sprengungen in diesem Jahr, allerdings ohne Details oder Ortsangaben.

Mit über 150.000 Euro wurde bei der Sprengung eines Geldautomaten in Hattersheim am 20. Oktober 2021 dabei der höchste Geldbetrag der Serie erbeutet. Im Zusammenhang mit der Sprengung eines Geldautomaten in Oberursel am 03. November vergangenen Jahres wird zudem gegen den 22-jährigen und den 28-jährigen Beschuldigten wegen

versuchten Mordes ermittelt, da sich der Geldautomat im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befand, in dem sich zum Zeitpunkt der Sprengung Menschen aufhielten. Bei den 22- und 28-jährigen Beschuldigten soll es sich zudem um führende Mitglieder der Tätergruppierung handeln.

Fahndung nach einem zusätzlichen Täter

Einen weiteren mutmaßlichen Angehörigen der kriminellen Organisation, der an Geldautomatensprengungen in Deutschland beteiligt gewesen sein soll, konnten die Ermittlungsbehörden bislang nicht identifizieren. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, das Hessische Landeskriminalamt und das Polizeipräsidium Westhessen bitten um Unterstützung bei der Identifizierung und Fahndung nach diesem Beschuldigten. Die Fahndung ist hier einsehbar.

Der Ermittlungserfolg ist das Ergebnis einer hervorragenden und intensiven grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der niederländischen und hessischen Strafverfolgungsbehörden, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung. Die festgenommenen Beschuldigten, bei denen es sich um niederländische Staatsangehörige handelt, wurden dem Haftrichter vorgeführt. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main betreibt die Auslieferung der festgenommenen Beschuldigten. Insgesamt befänden sich derzeit sechs mutmaßliche Angehörige der kriminellen Organisation in Untersuchungs- beziehungsweise Auslieferungshaft, so die Ermittlungsbehörden.

