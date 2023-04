Vereinsheim in Eppelheim aufgebrochen

Eppelheim. Großer Schaden, wenig Beute. So ist das ja leider oft bei Einbrüchen. Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr verschafften sich drei bis vier bislang unbekannte Jugendliche Zutritt zu einem Vereinsheim in der Eppelheimer Hermann-Wittmann-Straße. Danach begaben sie sich in die Innenräume und beschädigten diverse Einrichtungsgegenstände.

Bis zum Eintreffen der Polizei, die verständigt worden war, hatte sich die Gruppe vom Vereinsheim entfernt. Durch einen Zeugen konnte ein Jugendlicher aber kurz verfolgt werden, der auf einem E-Scooter von der verlängerten Kirchheimer Straße in Richtung Lerchenweg flüchtete und da aus den Augen verloren wurde.

Der Jugendliche war etwa 16 bis 18 Jahre alt, hatte eine hagere Statur, dunkle Haare, trug einen weißen Kapuzenpulli und eine dunkle Hose. Zeugen, die Hinweise auf die Personengruppe oder zur Tat an sich geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg- Süd unter Telefon 06221/3 41 80 zu melden.