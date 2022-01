Verfolgungsfahrt endet in vorläufiger Festnahme

Heidelberg/Eppelheim. Sechs Jugendliche und junge Erwachsene sind am Donnerstagabend vor der Polizei geflüchtet und schließlich festgenommen worden. Als die Einsatzkräfte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte gegen 23.45 Uhr einen mit mehreren Personen besetzten BMW kontrollieren wollten, gab der Fahrer des PKWs plötzlich Gas. Der vollbesetzte Wagen fiel den Beamten zunächst in der Rudolf-Diesel-Straße auf. Bei einer Überprüfung des Kennzeichens stellte sich laut Angaben der Polizei dann heraus, dass das Fahrzeug gar nicht zugelassen ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unmittelbar nach der Aufforderung, den Wagen anzuhalten, flüchtete der BMW mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung "Speyerer Straße" und in der Folge über den "Baumschulenweg" in das Industriegebiet in Eppelheim. Hierbei geriet der PKW mehrmals auf die Gegenfahrbahn, sodass andere Verkehrsteilnehmer gezwungen waren, auszuweichen. Im Bereich "Grenzhöfer Straße" stoppte der Fahrzeugführer schließlich den PKW.

Sofort flüchteten sechs Personen aus dem BMW und rannten in unterschiedliche Richtungen davon. 18 Einsatzkräfte nahmen umgehend die Verfolgung auf. Mithilfe starker Kräfte gelang es schließlich, den 16-jährigen Fahrer sowie dessen Begleiter im Alter von 14 Jahren bis 27 Jahren vorläufig festzunehmen. Die Eltern der Jugendlichen wurden verständigt. Die Personen wurden zur weiteren Abklärung auf das Polizeirevier gebracht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung des PKWS wurden mehrere gestohlene Kennzeichen aufgefunden. Auch diese wurden sichergestellt. Ein anfänglicher Verdacht, dass der 16-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte, bestätigte sich nicht. Nach Beendigung der Maßnahmen wurden alle Personen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Die Jugendlichen wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten gegeben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, den Eigentumsverhältnissen hinsichtlich des PKWs, den gestohlenen Kennzeichen sowie einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen.

In diesem Zusammenhang werden Geschädigte, die dem grünen BMW ausweichen mussten

und/oder anderweitig durch diesen gefährdet wurden, gebeten, sich unter Telefon 0621/1741700 zu melden.