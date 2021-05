Versuchter Raub in Tankstelle - Mann flüchtet vor Hund

Eppelheim. Ein maskierter Mann hat in der Shell-Tankstelle in der Eppelheimer Handelsstraße versucht, Geld zu rauben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Täter allerdings vom Hund der 59 Jahre alten Angestellten am Sonntag gegen 23.30 Uhr abgeschreckt und ist ohne Beute Richtung Wasserturm geflüchtet. Ob der Mann bewaffnet war, wird derzeit von der Polizei ermittelt.

Der Gesuchte soll männlich und etwa 1,85 Meter groß sein, einen dunklen Kapuzenpullover mit durchgängig hellen Schriftzügen im Arm und Schulterbereich und Applikationen in Camouflage-Optik angehabt haben - sowie eine graue Jogginghose, graue Handschuhe, weiße Sneaker und Halstuch in dunkler Camouflage-Optik. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/1744444 entgegen.