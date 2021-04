Vorfahrt missachtet: Radfahrer kollidiert mit Auto

Eppelheim. Weil er die Vorfahrt missachtet hat, ist ein 23-jähriger Radfahrer auf Höhe der Birkighöfe in Eppelheim mit einer Autofahrerin kollidiert und hat sich dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Radfahrer am Mittwoch um 15.20 Uhr auf einem Feldweg von Plankstadt aus kommend nach Eppelheim. Bei den Birkighöfen übersah er dann eine VW-Fahrerin, die von rechts aus Richtung Kurpfalzhof kommend unterwegs war und stieß mit dem Wagen zusammen. Dabei wurde er leicht verletzt und in eine Klinik gebracht.

