Was kann Eppelheim für den Klimaschutz tun?

Eppelheim. Ist Eppelheim gewappnet für den Klimawandel? Was kann man zum Schutz des Stadtklimas tun? Mit diesen wichtigen Fragen beschäftigte sich der Ortsverband der Grünen in seiner Veranstaltungsreihe „Stadtspaziergänge“. Treffpunkt war der Wasserturmplatz. Als Ortsverbandschef und stellvertretender Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Gemeinderat freute sich Marc Böhmann auf den Dialog mit den Teilnehmenden, zu denen auch der städtische Naturschutz- und Umweltbeauftragte Benedikt Seelbach gehörte. Für ein klimagerechtes Eppelheim gelte es jetzt zu handeln, stellte Böhmann hervor. Denn Hitze werde in Zukunft immer mehr zum Risiko für Mensch, Tier und Natur.

Gestartet wurde der Spaziergang in der Wasserturmstraße. Er führte über den Hermann-Löns-Weg in den Stadtpark und über die Schiller- und Seestraße zum Gottlob-Hees-Platz und schließlich zum Hugo-Giese-Platz. An vielen Stellen wurde Halt gemacht und von Isabel Moreira da Silva positive wie negative Beispiele aufgezeigt, die das Stadtklima entsprechend beeinflussen. Die Grünen-Stadträtin befasst sich in der Fraktion seit vielen Jahren mit der Klimaentwicklung und Fragen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel. Anhand konkreter städtebaulicher Beispiele zeigte sie mögliche Handlungsfelder und Anpassungsstrategien auf.

„Die Folgen des globalen Klimawandels sind auch in Eppelheim deutlich spürbar und stellen unsere Stadt vor große Herausforderungen“, meinte sie. Die immer häufiger auftretenden Hitzewellen seien alarmierend und die damit einhergehende Trockenheit sei für die Biodiversität von großem Nachteil. Die Stadt habe zwar Areale mit Potential, aber vor allem viele stark versiegelte Flächen wie Straßen, Plätze, Parkflächen und Gewerbegebiete, die wenig begrünt seien und sich im Sommer stark aufheizten. Kritisiert wurde beispielsweise die große Pflastersteinfläche im Stadtpark und die fehlenden Bäume zur natürlichen Beschattung der großen Sandspielfläche.

Schatten gewünscht

Eine Aufwertung und mehr Schatten wären auch auf dem Theodor-Heuss-Schulhof sowie am Gottlob-Hees-Platz angebracht, fanden die Grünen. „Die Menschen sitzen hier gerne, aber ab einer bestimmten Uhrzeit ist es an Sommertagen sehr heiß.“ Wenigstens wurde der Brunnen am Hees-Platz positiv bewertet, da er für Abkühlung sorge. Beim Hugo-Giese-Platz wurde der mit neuem Grün und Sitzgelegenheiten aufgewertete Teil an der Christophstraße gelobt. Die asphaltierte und schmucklose Parkfläche im vorderen Teil hingegen verurteilt. „Eppelheim braucht unbedingt einen Entsiegelungsplan“, verdeutlichten da Silva, Böhmann und Fraktionskollege Hubertus Mauss als Baumexperte. Sie forderten auch eine sukzessive Begrünung der Straßenzüge und verwiesen auf die Friedrich-Ebert-Straße und die Dr. Emil-König-Straße, wo dies gut umgesetzt wurde. Das zunehmende „Verschwinden begrünter Vorgärten“ wurde zur Sprache gebracht und auch die vermehrte Flächenversiegelung, um Parkraum zu schaffen. „Man darf Autos nicht als Gegenspieler zur Begrünung sehen.“ Stattdessen sollte beides durch gute Planungen in Einklang gebracht werden, hob Mauss hervor.

Als gute Orientierung bei Gebäude- oder Flächengestaltungen durch öffentliche oder private Hand wurden von da Silva die Farben Weiß, Blau und Grün genannt. Je mehr davon in einer Stadt vorhanden seien, desto positiver wirke sich dies auf das Stadtklima aus. Weiß stehe für helle Hausfassaden und mit hellen Materialien gestaltete Flächen, erläuterte da Silva und verwies auf die Temperaturunterschiede zwischen dunklem Asphalt, hellem Stein und Rasenflächen. Mit der Farbe Blau war Wasser gemeint. Die Stadt habe leider kein größeres Gewässer und auch keine ausreichend große Waldfläche, die an Hitzetagen für einen Temperaturausgleich sorgen könnten, erläuterte die Grünen-Rätin. Daher wünschte sie sich mehr „Blau“ in der Stadt in Form von Brunnen, Bachläufen, Wasserspielflächen oder öffentlichen Trinkwasserspendern auf Schulhöfen und Plätzen.

Und auch mehr Grün durch Begrünung von Straßen, Plätzen, Dächern und Fassaden wurde gefordert. Die Schaffung und der Erhalt von grünen Lungen seien wichtig für das Stadtklima. „Wir haben ein Stadtentwicklungskonzept, das sehr progressiv ist und den Klimawandel berücksichtigt“, informierte da Silva. Leider finde dies noch nicht die gewünschte Berücksichtigung bei Planungen seitens der Stadt oder privater Bauträger. In der Politik habe man noch nicht erkannt, dass man sich von Aufheizung nicht freikaufen könne.