Was trägt der Nikolaus auf dem Kopf?

Eppelheim. Auf dem Vorplatz der katholischen Christkönigkirche stand er in voller Lebensgröße da und freute sich über den Besuch eines jeden Kindes, egal, welcher Konfession: der Nikolaus. Ob Kleinkind oder Teenager, er begrüßte alle mit einem Lächeln, sodass kein Kind vor dem guten Mann Angst haben musste. Wolfgang Blaich war in die Rolle des heiligen Nikolaus geschlüpft. Er verkörpert gerne den Gabenbringer und versteht es, Kinderaugen zum Strahlen zu bringen.

Er plauderte mit den Kindern und stellte einige Fragen, die sie gut beantworten konnten, wenn sie die verschiedenen Stationen auf dem Kirchplatz durchlaufen hatten. Denn die Mitglieder des Gemeindeteams hatten mit Pastoralreferentin Judith Schmitt-Helfferich Aufgaben rund um das Thema „Nikolaus“ vorbereitet. Die Kinder konnten Rätsel lösen, einer Adventsgeschichte lauschen, Nikolauslieder singen und ein schickes „Bilderrahmen-Foto“ mit dem Nikolaus machen.

Mitra und Stab

Der Nikolaus (Wolfgang Blaich) wartet auf die Kinder. Josephine Kraft-Blaich übernimmt die Segnung. © Geschwill

Der Nachwuchs lernte dabei so einiges. Beispielsweise auch den Unterschied zwischen Nikolaus und Weihnachtsmann. Heutzutage wird nämlich der heilige Nikolaus gerne mit dem amerikanischen „Santa Claus“ verwechselt. Dabei sind beide schon rein äußerlich leicht zu unterscheiden: Den „richtigen“ Nikolaus kann man an seiner Kleidung und den Insignien erkennen, die nur ein Bischof trägt, wie die Bischofsmütze, die man Mitra nennt, und den Bischofsstab.

Der Nachwuchs erfuhr, dass Nikolaus ein großzügiger Mann war, der sich in seine Mäntel Taschen nähen ließ, um den Armen Äpfel, Nüsse und Mandarinen schenken zu können. Er verschenkte all seine Reichtümer an die Armen und weil er so selbstlos war, wählte ihn das Volk später zum Bischof. Nachdem die Kinder alle Stationen durchlaufen hatten, gab es Gottes Segen. Dies oblag Josephine Kraft-Blaich, die als Leiterin der „Wort-Gottes-Feiern“ dazu befugt ist. Sie assistierte dem Nikolaus und half beim Verteilen der Schokonikoläuse. sge