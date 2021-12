Wasserrohrbruch sorgt für Sperrung

Eppelheim. Zu einem kleineren Wasserrohrbruch ist es am Dienstagnachmittag in der Eppelheimer Georg-Friedrich-Händel-Straße gekommen. Diese musste zunächst zwischen Schwetzinger Straße und Franz-Liszt-Straße voll gesperrt werden. 15 Häuser waren zu diesem Zeitpunkt ohne Wasserversorgung. Die Versorgung sollte voraussichtlich am frühen Abend wieder hergestellt sein, informierten die Stadtwerke Heidelberg in einer ersten Pressemitteilung. Der Schaden ereignete sich auf Höhe der Hausnummer 6, die betroffenen Häuser befinden sich in der Georg-Friedrich-Händel-Straße, der Franz-Liszt-Straße sowie der Haydnstraße.

Wegen der Arbeiten am Wasserversorgungsnetz können sich nach Auskunft der Stadtwerke gesundheitlich unbedenkliche Trübungen am Wasser ergeben. Die Stadtwerke empfahlen, das Wasser ablaufen zu lassen, bis es wieder klar ist. zg/lh