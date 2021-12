WegweisendeBeteiligung

Eppelheim. „Der Vorstand der Eppelheimer Grünen begrüßt den vorgelegten Koalitionsvertrag und sieht die Urabstimmung der Grünen-Mitglieder, die bis zum 6. Dezember läuft, als wegweisende basisdemokratische Beteiligung“, schreibt das Führungsgremium in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Sprecher Linda Uchlier und Marc Böhmann erklären: „Mit großem Interesse haben wir im Eppel-heimer Ortsverband die Vorstellung des Koalitionsvertrags zwischen SPD, Grünen und FDP in der letzten Woche verfolgt. Wir sehen einige wichtige Grundlagen für eine tiefgreifende Modernisierung des Landes. Auch wenn wir uns in einigen Themenfeldern eine noch progressivere und vor allem nachhaltigere Politik erhofft hatten, sind wir davon überzeugt, dass mit dieser Koalition auf Grundlage der vorliegenden Vereinbarungen ein echter Aufbruch in eine gute Zukunft möglich ist.“

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Beisitzer André Müller ergänzt: „Der Koalitionsvertrag verbindet wirksamen Klimaschutz mit einem nachhaltigen Wirtschaften und dem sozialen Zusammenhalt in unserem Land. Wir können daher die Zustimmung zu diesem sorgfältig ausgehandelten Koalitionsvertrag unseren Eppelheimer Grünen-Mitgliedern nur empfehlen. Wir hier in Eppelheim sind froh, dass nach 16 Jahren Stillstand auch auf Bundesebene wieder Fortschritt möglich sein wird und eine starke Grünen-Stimme diesen mitgestalten wird. Dieser Fortschritt wird uns auch auf kommunaler Ebene helfen, eine nachhaltige Politik umzusetzen.“ zg