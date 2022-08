Weinheim erkunden

Eppelheim. Der evangelische Kirchenchor Eppelheim lädt am Samstag, 17. September, seine Mitglieder sowie interessierte Personen aus Eppelheim zu einem Tagesausflug nach Weinheim an der Bergstraße ein. Die Abfahrt mit einem Reisebus ist um 9.30 Uhr am Hugo-Giese-Platz in Eppelheim. In Weinheim gibt es eine Führung zu Schloss (heute Rathaus) und Schlosspark sowie gegen 12.30 Uhr ein gemeinsames Mittagessen in der „Woinemer Hausbrauerei“. Im Anschluss ist Zeit für einen kleinen Spaziergang oder Kaffeetrinken in der Innenstadt, bevor um 15 Uhr der gemeinsame Abschluss des Ausfluges mit einer kleinen Andacht in der evangelischen Kirche in Weinheim stattfindet.

Die Kosten (ohne Mittagessen) betragen 15 Euro pro Person, Mitglieder zahlen ermäßigt 10 Euro. Anmeldungen bis Sonntag, 4. September, bei Elisabeth Klett, Telefon 0160/852 63 60. zg