Wer vermisst sein Mountainbike?

Eppelheim. Bereits am Freitag, 17. Juni, gegen 3.30 Uhr stellten Polizeikräfte im Bereich der Hauptstraße in Eppelheim ein hochwertiges Fahrrad sicher, das vermutlich kurz zuvor an unbekannter Örtlichkeit entwendet wurde. Bislang wurde das Zweirad bei der Polizei nicht als gestohlen gemeldet. Auch die bisherigen Ermittlungen, den Eigentümer oder die Eigentümerin ausfindig zu machen, blieben erfolglos.

Beschreibung: Mountainbike, Farbe Blau Metallic mit neongelben beziehungsweise grünen Applikationen und weißer Aufschrift "Rockrider".

Aus genannten Gründen sucht die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nun mit einem Lichtbild des Fahrrads nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin. Dieser oder diese wird gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Telefon 0621/174 4444 zu wenden.