Wessels und Lindenmeyer stellen aus

Eppelheim. Im Atelier „Kit – Kunst in Ton“ von Nicole Wessels begegnen sich zwei Künstlerinnen ganz unterschiedlicher Denk- und Herangehensweise: Wessels selbst und die Heidelbergerin Petra Lindenmeyer. „Gegensätze ziehen sich an“, schreibt das Duo in seiner Einladung zur Ausstellung, die in der Eppelheimer Humboldtstraße 9 zu sehen ist.

Lindenmeyer verletzt mit Schere, Skalpell und Nadeln eigens produzierte Fotos und heilt sie mit Garn und Faden. Sie schält aus Spitzendeckchen eine Tänzerin heraus oder „vervollständigt“ ein Mädchen mit Spitzenhandschuh. In Lindenmeyers Assemblagen begegnen sich historische Stoffe und Fäden, hintergründige Fotos und Papiere.

Keramikmeisterin Nicole Wessels lässt unterdessen viele Charaktere in Form von Tonfigurinen aufeinandertreffen. Der Greis begegnet dem Kind, der Macho einer zierlichen Schönheit. In der Serie „Begegnung“ haben die Besucher die Möglichkeit, in die Dynamik der Kunstwerk-Protagonisten selber einzugreifen.

Bis Ende Februar geöffnet

Die Exponate sind werktags von 9 bis 20 Uhr sowie an allen Adventswochenenden samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Die Ausstellung soll bis Ende Februar laufen. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.kunstinton.com