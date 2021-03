Eppelheim/Region. Unter dem Titel „Rettet die Sportvereine. Jetzt!“ lädt das Team des SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Born zu einer weiteren Online-Veranstaltung im Zuge seiner Dialogtour ein. Partner für diese Veranstaltung, die am Donnerstag, 11. März, um 19.30 Uhr beginnt, wird der SPD-Ortsverein Eppelheim sein.

„Neben Themen wie Notbetreuung, Corona-Hilfen oder neuen Maßnahmen und Regelungen gibt es so viele wichtige Themen, denen wir Aufmerksamkeit schenken müssen. Das Vereinsleben liegt seit Ausbruch der Pandemie beinahe brach und während viel über Maßnahmen und Hilfspakete gesprochen wird, rückt die immer schwieriger werdende Situation der Vereine in den Hintergrund. Das darf nicht sein!“, fordert Born. Er ergänzt: „Es gilt, Vereine bei den Corona-Hilfspaketen nicht auszuschließen. Der kleine Sportverein vor Ort hat kein dickes finanzielles Polster, mit dem er Vereinsstrukturen über so lange Zeit erhalten kann. Wir müssen deshalb finanzielle Hilfe bereitstellen, um unsere Vereine so vielfältig zu erhalten, wie sie es sind. Das ist mir ein Herzensanliegen.“

Weit mehr als gute Unterhaltung

Für Born spielen gerade die Sportvereine landauf, landab eine wichtige Rolle, heißt es in einer Pressemitteilung. „Es geht doch hier nicht nur um gute Unterhaltung. Von der frühkindlichen Prägung bis zur Gesundheitsvorsorge im hohen Alter übernehmen Sportvereine eine gesellschaftliche Rolle von überragender Wichtigkeit. Wer unser Gesundheitswesen heute für teuer hält, was es ohne Zweifel in Teilen auch ist, der möge sich bitte nicht vorstellen, wie teuer unsere Gesundheit käme, wenn es keine Sportvereine gäbe“, führt Born, der auch Mitglied im Ausschuss für Kultus und Sport des Stuttgarter Landtags ist, weiter aus. „Deshalb müssen wir jetzt reden und Konzepte entwickeln, die der Vereinswelt insgesamt, aber in dieser Veranstaltung besonders den Sportvereinen zu überleben helfen!“

Interessierte können sich live beteiligen oder vorab Fragen stellen, die dann während der Veranstaltung behandelt werden. Die Zugangsdaten für die Veranstaltung am Donnerstag, 11. März, ab 19.30 Uhr sind unter E-Mail: termine@daniel-born.de oder auf www.daniel-born.de erhältlich. zg

Info: Anmeldungen und Fragen nimmt das Wahlkreisbüro auch telefonisch entgegen unter der Nummer 06205/3 83 24.