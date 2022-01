Wieso lässt Gott das zu?

Eppelheim. Die Welt erlebt zahlreiche Katastrophen zugleich – ob Überflutungen in Deutschland, Massenelend in Afrika oder die Corona-Pandemie. „Viele Menschen stellen sich die Frage, warum Gott Leid zulässt, wenn er doch allmächtig ist“, schreibt die Ahmadiyya-Jugend (AMJ) in einer Pressemitteilung und lädt zu ihrem Projekt „Islam & Coffee“ an diesem Mittwoch, 26. Januar, ein. Ab 19 Uhr wird hierbei eine digitale Gesprächsrunde mit dem Thema „Pandemien, Katastrophen und Leid – Wieso lässt Gott all das zu?“ angeboten.

„Mit dieser virtuellen Zusammenkunft möchte die Ahmadiyya Jugend einen Diskurs anregen und sich zugleich kritisch mit dem Thema auseinandersetzen, das alle Religionen betrifft“, heißt es in der Mitteilung. Naweel Ahmed Shab, Imam und Theologe der AMJ, werde der Gesprächsrunde beiwohnen und den Teilnehmern für Frage und Antwort zur Verfügung stehen.

Konstruktiver Austausch

Mit dem Projekt „Islam & Coffee“ bietet die Ahmadiyya Jugend eine digitale und interaktive Plattform für einen konstruktiven Austausch. „Die Teilnehmer erörtern und reflektieren bei einer Tasse Kaffee oder Tee nach einem kurzen Impulsvortrag in kleinen Gruppen Themen in einer lockeren, stets respektvollen Atmosphäre“, erklären die Organisatoren von „Islam & Coffee“. Die islamische Perspektive auf die verschiedenen Themenstellungen werde hierbei aufgezeigt.

Die Teilnahme an der Gesprächsrunde ist kostenlos und erfolgt über die Homepage www.ahmadiyyajugend.de/eppelheim. zg