Wo ist Nalia mittlerweile?

Eppelheim. Es gibt neue Entwicklungen im Fall der alleinerziehenden Mutter dreier kleiner Kinder aus Somalia, die Mitte November nach Polen gebracht wurde (wir berichteten). Der Fall hat Wellen geschlagen und politische Reaktionen ausgelöst. Unsere Zeitung fragte beim Regierungspräsidium nach, ob es eine Möglichkeit gebe, die Familie nach Deutschland zu holen. Aus Karlsruhe heißt es: „Laut Ausländerzentralregister erfolgte am 3. Dezember 2021 eine unerlaubte Einreise in das Bundesgebiet, sodass davon auszugehen ist, dass die Betreffenden sich wieder im Bundesgebiet aufhalten.“

Wo die 34-jährige Nalia (Name von der Redaktion geändert) und ihre Kinder sich jetzt befinden, ist nicht bekannt. Die Wiedereinreise könnte strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, denn Nalia – 2018 nach Polen eingereist und von dort illegal weiter nach Deutschland – verstieß jetzt gegen die Einreisesperre nach einer Abschiebung.

Nach Flucht in Polen registriert

Da sie zuerst in Polen registriert worden war, handelt es sich, um einen Dublin-Fall. Gemäß EU-Recht sind Asylanträge in demjenigen EU-Land zu prüfen, in dem Flüchtlinge zuerst ankommen. Nach Auskunft von Flüchtlingshelfern kommt es oft zu Abschiebung gut integrierter Menschen. Aufgrund der meist gegen die Ausweisung eingelegten Rechtsmittel kann eine Abschiebung vorerst meist nicht erfolgen. Bis Rechtsmittel ausgeschöpft sind, vergehen nicht selten Jahre, in denen die Integration bereits beginne, so die Helfer. mon