Wohnhausbrand in Eppelheim - Bewohner wohl leicht verletzt

Eppelheim. Am Montagabend ist es in Eppelheim zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Aktuell sind Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort in der Schubertstraße im Einsatz. Laut Angaben der Polizei ist die Schubertstraße wegen der Löschmaßnahmen zurzeit gesperrt. Ersten Informationen zufolge ist der Bewohner der Brandwohnung leicht verletzt.

Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilt, ist auch die Berufsfeuerwehr Heidelberg im Einsatz und die Brandwohnung befindet sich im ersten Stock, weswegen der Einsatz einer Drehleiter notwendig war. Weitere Informationen sollen folgen.