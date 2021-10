Wolfgang Burger liest in der Stadtbibliothek aus Krimi

Eppelheim. Der Erfolgsautor Wolfgang Burger stellt an diesem Donnerstag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr seinen neuen Krimi in der Stadtbibliothek vor. Das Buch mit dem Titel „Am Ende des Zorns“ ist Band 18 mit Fällen rund um den Kripochef Alexander Gerlach. Die Lesung in Eppelheim ist der zweite Termin nach der Premierenlesung in Heidelberg, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit „Heidelberger Requiem“ legte Burger 2005 ein fulminantes Debüt vor, das sich schnell zur Obsession der Fans des Ermittlerkrimis mauserte. Karten gibt es bei der Stadtbibliothek, Telefon 06221/76 62 90, oder im Eppelheimer Buchladen, Telefon 06221/76 63 07. zg