Zahlreiche Lichter sorgen für adventlichen Flair in Eppelheim

Eppelheim. Alles ist vorbereitet, dass seit dem ersten Advent an verschiedenen Orten in der Stadt Lichterglanz und Farbenspiel für Weihnachtsstimmung und Weihnachtsfreude sorgen kann. Der Wasserturm als weithin sichtbares Wahrzeichen wurde unter Einsatz von Hubsteigern mit Lichterketten geschmückt. Der Einsatz wurde von Christoph Horsch, Teamleiter im Kulturamt der Stadt, federführend organisiert. Die einzelnen Ketten wurden von einem Team im oberen Turmabschnitt in etwa 30 Metern Höhe unterhalb des Wasserbehälters an einem doppelt abgesicherten Stahlseil befestigt und zur Stromversorgung mit dem Hauptmodul verbunden. Im unteren Abschnitt wurden die Lichterketten zusätzlich fixiert, um bei Wind ein Schwingen und Verheddern zu vermeiden. Die Fenster im Kessel des Turms werden wie in den Vorjahren beleuchtet, sodass ihr wechselndes Farbenspiel weithin sichtbar sein wird.

Außerdem wurden die Bäume auf dem Wasserturmplatz durch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs mit Lichterglanz bestückt. Sie waren auch für die Aufstellung der Weihnachtsbäume auf dem Wasserturmplatz und dem Schulhof der Theodor-Heuss-Schule sowie deren Ausstattung mit Beleuchtung zuständig. Die Lichterketten am Rathaus wurden in der Woche vor dem ersten Advent durch den Bauhof angebracht und lassen den Verwaltungssitz jetzt allabendlich erstrahlen.

Die Stadtwerke Heidelberg übernahmen die Aufhängung der Herrnhuter Sterne entlang der Hauptstraße. An den beiden Säulen am Georgienplatz und am Feuerwehrhaus wurden beleuchtete Weihnachtsmotive montiert. Im Brunnen am Gottlob-Hees-Platz vor der evangelischen Kirche hat wieder die Eisbärenfamilie, die vergangenes Jahr als neuer Blickfang angeschafft wurde, ihren Platz gefunden. Neu ist ein mit kleinen Lichtern bestückter Hase aus Drahtgeflecht, der vom Bauhof im hinteren Bereich des Stadtparks platziert wurde.

An der Weihnachtsbeleuchtung erfreuen darf man sich in Eppelheim bis einschließlich 6. Januar, teilte Christoph Horsch mit.

