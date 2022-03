Zeichen der Solidarität für Menschen in der Ukraine

Eppelheim. Die Mitarbeitenden der Eppelheimer Stadtverwaltung und des Bauhofs bekunden auf besondere Weise ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Sie setzen ein sichtbares Zeichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mitarbeitenden des Bauhofs haben den großen Holzwagen vor dem Eppelheimer Rathaus kürzlich mit blauen und gelben Stiefmütterchen bepflanzt – also in den Nationalfarben der Ukraine, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Eppelheim.

Blumen vor dem Rathaus

In Gedanken bei den Kindern, Frauen und Männern aus der Ukraine bekunden die Mitarbeitenden der Stadt ihre Solidarität mit den Menschen vor Ort. Der Holzwagen mit den gelben und blauen Stiefmütterchen ist derzeit vor dem Rathaus zu sehen. / zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2