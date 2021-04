Eppelheim. Auch in diesem Jahr beteiligen sich die Eppelheimer Grünen an der bundesweiten „Stadtradeln“-Aktion. Dabei sammeln Teams in ganz Deutschland gemeinsam gefahrene Radkilometer und zeigen damit für umweltgerechte Mobilität, Klimaschutz und bessere Radwege Flagge.

In Eppelheim findet die „Stadtradeln“-Aktion, wie im übrigen Rhein-Neckar-Kreis, vom 12. Juni bis zum 2. Juli statt. Das Team „Grünes Eppelheim 2021“ wird auch in diesem Jahr von den Teamkapitänen Ann-Katrin Hönig und Marc Böhmann geleitet und möchte wieder an die letztjährigen Erfolge anknüpfen, als das Grüne Team die meisten Radler und Radlerinnen und die meisten gefahrenen Radkilometer, nämlich 8021, auf sich verbuchen konnte.

Klimagerechte Mobilität

Ein Wegweiser zeigt die Fahrradrouten rund um Eppelheim, der Wasserturm grüßt im Hintergrund. Da bekommt man Lust, sich in den Sattel zu schwingen. © Böhmann

„Natürlich wollen wir diesmal die Schallmauer von 10 000 Kilometern durchbrechen, aber viel wichtiger ist der Spaß am Fahrradfahren und die Werbung für umwelt- und klimagerechte Mobilität in Eppelheim“, so Ann-Katrin Hönig. Marc Böhmann ergänzt: „In diesem Jahr haben wir wieder einige neue Teamtouren geplant: Neben der traditionellen ‚Tour de Eppelheim‘ zu kommunalpolitischen Brennpunkten wird es diesmal auch zwei weitere thematische Touren geben, so zum Beispiel zum Thema ‚Naturschutz und Landwirtschaft‘ und zur geplanten Radschnellverbindung von Heidelberg nach Schwetzingen.“

Das Team „Grünes Eppelheim 2021“ freut sich über weitere Mitfahrer und -fahrerinnen. Anmelden kann man sich über www.stadtradeln.de oder per E-Mail an marc.boehmann@gruene-eppelheim.de.

Mitmachen können alle, die in Eppelheim wohnen, arbeiten, zur Schule/Hochschule gehen oder in einem Eppelheimer Verein Mitglied sind. zg