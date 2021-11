Zunächst keine offenen Sprechzeiten im Eppelheimer Rathaus

Eppelheim. Die beunruhigenden Corona-Zahlen und die damit verbundene Ausrufung der Alarmstufe in Baden-Württemberg machen es leider wieder notwendig: Bis auf Weiteres wird es keine offenen Sprechzeiten mehr im Rathaus geben (bisher dienstags von 8.30 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 18 Uhr), teilt die Verwaltung mit. Termine seien nur noch nach vorheriger Vereinbarung mit den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern möglich.

Auf die Gesuche der Bürger habe diese Maßnahme, die zum Schutz der Bevölkerung und des Personals dient, aber keine negativen Auswirkungen. Wichtig sei nur, dass nach Möglichkeit jedes Anliegen im Vorfeld telefonisch abgeklärt werde.

Im Bürgeramt ändert sich nichts

Für alle zeitintensiven Angelegenheiten des Bürgeramts (beispielsweise Antragstellung von Ausweisen und Reisepässen oder alle Aufgaben rund ums Einwohnermeldewesen) sei – wie bisher – eine Online-Terminbuchung auf der Homepage der Stadt Eppelheim (www.eppelheim.de) erforderlich. Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner haben ihre Büros im Rathaus.

Alle anderen Leistungen des Bürgeramtes könnten auch weiterhin ohne vorherige Terminvereinbarung zu den üblichen Öffnungszeiten (montags, dienstags, donnerstags und freitags 8.30 bis 12 Uhr, dienstags von 14 bis 16 Uhr und mittwochs von 14 bis 18 Uhr) im Container beim Feuerwehrhaus erledigt werden (unter anderem Abholung von Pässen und Ausweisen, die Beantragung für ein Führungszeugnis oder die Abgabe eines Führerscheinantrags), informiert die Verwaltung.

Medizinische Maske tragen

Beim Besuch der Stadtbibliothek Eppelheim und der dort stattfindenden Veranstaltungen gilt laut der aktuell gültigen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg ab sofort die 2G-Regel. Gäste müssen eine medizinische Maske tragen (auch während der Veranstaltung), sich im Eingangsbereich die Hände desinfizieren und als Erstes zur Theke kommen und sich registrieren.

Entsprechende Bescheinigungen oder Impfnachweise müssen die Besucherinnen und Besucher an der Theke in der Bibliothek vorzeigen. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, den „Click & Collect“-Service in Anspruch zu nehmen. Dabei erfolgt die Abholung der per E-Mail vorbestellten Medien kontaktlos über den Eingangsbereich der Bibliothek. zg