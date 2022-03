Zusammenstoß beim Abbiegen

Eppelheim. Wie die Polizei jetzt meldet, kam es am Dienstag kurz nach 17 Uhr auf der Grenzhöfer Straße in Richtung Eppelheim zu einem Unfall. Demnach fuhr ein 52-Jähriger dort mit seinem VW. An der Einmündung Handelsstraße bog der Mann nach links ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit einem Seat, der die Grenzhöfer Straße aus Eppelheim kommend befuhr. Beide Fahrer hatten Glück in der Situation, denn durch den Unfall wurden weder der VW-Fahrer noch der 23-jährige Mann im Seat verletzt. Der Sachschaden liegt laut Polizei allerdings bei fast 10 000 Euro.

Da der Unfallhergang noch nicht gänzlich geklärt ist und die Beteiligten unterschiedliche Angaben machen, werden Zeugen von der Polizei gebeten, sich beim Revier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/3 41 80, zu melden.