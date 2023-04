Zwei Autos in Eppelheim gerammt und geflüchtet – Zeugen gesucht

Eppelheim. Eine böse Überraschung hat ein 44-jähriger Autobesitzer aus Eppelheim erlebt, als er am Morgen zu seinem in der Rathenaustraße abgestellten Auto gekommen ist. In der Nacht von Sonntag auf Montag stieß ein bislang noch unbekannter Täter mit einem Fahrzeug gegen die Heckstoßstange seines geparkten Mercedes und flüchtete anschließend, heißt es in einer Polizeimeldung.

Es entstand ein Schaden von knapp 1000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass an der Örtlichkeit noch ein weiteres Auto beschädigt worden war. Der Kia wies Streifschäden an der Seite auf. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Gegen den Täter wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06221/3 41 80 zu melden.