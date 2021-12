Zwei Männer wegen versuchter räuberischer Erpressung in Untersuchungshaft

Eppelheim. Zwei Männer sollen in Eppelheim versucht haben, einen anderen Mann unter Gewaltanwendung zur Herausgabe von Drogen und Geld zu zwingen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 8. Dezember. Nun sind die beiden mutmaßlichen Täter, 22 beziehungsweise 23 Jahre alt, wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung in Untersuchungshaft. Das erklärten die Polizei Mannheim sowie die Staatsanwaltschaft Heidelberg am Dienstagnachmittag in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die Beschuldigten sollen am vergangenen Mittwoch gegen 21 Uhr durch die geöffnete Haustür in das Mehrfamilienhaus gelangt sein, in dem der Geschädigte wohnt. Nachdem dieser ihnen nichtsahnend die Wohnungstür geöffnet habe, sollen ihn die beiden maskierten mutmaßlichen Täter unvermittelt in die Wohnung zurückgedrängt haben. Dort soll einer der Tatverdächtigen den Geschädigten mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld oder Drogen gefordert haben.

Leichte Verletzungen beim Opfer

Sein Komplize soll seine Forderungen unterstützt haben, indem er dem Geschädigten mit einem Teleskopschlagstock gedroht haben soll. Nachdem der Geschädigte versicherte, dass er kein Geld habe, hätten die beiden Tatverdächtigen von ihm abgelassen und seien geflüchtet. Durch den Übergriff soll der Geschädigte leichte Verletzungen erlitten haben.

Die Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führten zu den beiden Tatverdächtigen, die am Freitag, 10. Dezember, festgenommen werden konnten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg am Dienstag Haftbefehle wegen Fluchtgefahr gegen die beiden Beschuldigten erlassen. Diese wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.