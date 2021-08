Zwei Pfarrerinnen absolvieren Probedienst in Eppelheim

Eppelheim. Das Team der hauptamtlichen Mitarbeitenden der evangelischen Kirchengemeinde Eppelheim wächst ab Mitte September: Nachdem Pfarrer Detlev Schilling im Februar dieses Jahres die Pfarrstelle gewechselt hat und nun in Weinheim tätig ist, haben seither Diakonin Johanna Hassfeld und Pfarrerin Cristina Blázquez ihr Bestes gegeben, den Aufgaben in der Kirchengemeinde gerecht zu werden. Das schreibt die Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung.

Jetzt freue sich das Team der evangelischen Kirchengemeinde über gleich zwei junge Pfarrerinnen, die ihren Probedienst mit je einer halben Stelle in Eppelheim absolvieren und somit das Team der Hauptamtlichen ergänzen und verstärken. Victoria Wilcke und Michaela Schmittberg werden sich im Gottesdienst am Sonntag, 12. September, der Gemeinde vorstellen und für ihren Dienst gesegnet werden.

Fortan wird es viel Gelegenheit geben, die beiden Pfarrerinnen im Probedienst kennenzulernen, sei es in Gottesdiensten oder den hoffentlich bald wieder vermehrt stattfindenden Angeboten der Gemeinde, heißt es in der Mitteilung weiter, – oder „einfach so“ unterwegs in Eppelheim, wo beide Frauen für die Zeit ihres Dienstes mit ihren Familien wohnen werden. zg

Info: Weitere Infos gibt’s unter www.ekieppelheim.de/

