1000 Euro für die Kinder

Hockenheim. Selbst lange Traditionen stehen in Zeiten der Corona-Pandemie unter Vorbehalt. So musste der beliebte Hockenheimer Advent abgesagt werden – ein Verlust nicht nur für die Bewohner und Gäste, sondern auch für den Rotary-Club. Der hat seit mehreren Jahren aus seinem Erlös 1000 Euro an den Kinderschutzbund gespendet.

Doch gerade in diesen Zeiten der Kontaktbeschränkungen, der ständigen Unsicherheit sich verändernder Regelungen und der zunehmenden Einschränkung des Bewegungsradius dürfe der Fokus auf Kinder nicht verloren gehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Rotarier. Sie geben dem Kinderschutzbund Planungssicherheit und haben die versprochene Spende überwiesen.

„Weder die Kinder noch der Verband, der aus unserer Sicht eine unverzichtbare Arbeit zugunsten der Schwächsten leistet, sollen durch den Wegfall einer Spende zusätzlich belastet sein. Die Unterstützung der Kinder ist in diesen Zeiten nötiger denn je“, so der Sprecher des Clubs. zg/rch