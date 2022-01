14 700 Euro gehen an Brot für die Welt

Die Christbaumsammlung hat wieder einmal maßgeblich zum Erfolg der Aktion Brot für die Welt beigetragen, teilt die evangelische Kirchengemeinde mit. Auch wenn wohl weniger Bäume als vor zwei Jahren zusammenkamen, könne sich das Spendenergebnis sehen lassen: 5170 Euro sind deutlich mehr als vor zwei Jahren.

Ergänzt um Einzelspenden und die Kollekten in den Gottesdiensten können 14 700 Euro gespendet werden – gut 1000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. „Das ist ein großartiges und ermutigendes Zeugnis dafür, dass Menschen die Not anderer durchaus bewusst ist“, sagt dazu Pfarrer Michael Dahlinger, der allen Spendern dankt. Der Erlös unterstützt ein Projekt in Bangladesh, das besonders armen Familien in der Küstenregion zugutekommt. zg/md