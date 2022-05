150.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall auf der A6 bei Reilingen

Reilingen/Hockenheim. Bei einem Unfall mit einem Lkw in der Nacht auf Dienstag ist der Fahrer verletzt worden, der Sachschaden beträgt rund 150 000 Euro. Grund für den Unfall war nach Polizeiangaben der Sekunden-Schlaf des Lkw-Fahrers.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteitel, fuhr ein 50-jähriger Fahrer mit seinem Sattelzug gegen 2.30 Uhr auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und Autobahndreieck Hockenheim in Fahrtrichtung Mannheim. Im Bereich der Unfallstelle war der Baustellenbereich mit einer Sperrwand ordnungsgemäß abgesichert. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen fuhr der 50-jährige Fahrer ungebremst, vermutlich infolge Einschlafens, auf diese Absperrung. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeuggespann und die Sperrwand nach rechts in die Leitplanke abgewiesen und kam erst nach fast 40 Meter zum Stillstand.

Ein an der Unfallstelle bei dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 0,0 Promille ohne Einschränkungen. Der Fahrer wurde durch den Unfall verletzt und kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Er wurde dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht.

An dem Sattelzug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 100 000 Euro. Das Fahrzeug wurde durch eine Abschleppfirma abtransportiert. An der Baustellenabsicherung und an der Leitplanke entstand Sachschaden von über 50 000 Euro.

Durch auslaufendes Öl wurde die Fahrbahnoberfläche verschmutzt und musste bis in die Morgenstunden durch eine Firma nass gereinigt werden. Der Führerschein des Fahrers wurde durch die Polizeibeamten sicherstellt. Derzeit wird der Entzug der Fahrerlaubnis geprüft.

Am Morgen kam es aufgrund des Unfalls zu mehreren Kilometern Stau. Zwischenzeitlich wurden die Reinigungsarbeiten abgeschlossen und die beiden Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn sind wieder freigegeben. Der Stau hat sich aufgelöst.