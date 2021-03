Hockenheim. Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag ist die 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrads verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 16-Jährige kurz nach 16 Uhr mit ihrem Kraftrad im Emil-von-Behring-Weg in Richtung Albert-Einstein-Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen an der dortigen Einmündung nahm sie die Kurve zu eng, kam in den Gegenverkehr und stieß dabei mit einem entgegenkommenden 62-jährigen Peugeot-Fahrer zusammen. Sie stürzte vom Fahrzeug und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung vorsorglich in eine Klinik gebracht, wo sie zunächst stationär aufgenommen wurde. Über die Art ihrer Verletzungen liegen laut Polizeiangaben keine weiteren Informationen vor. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren